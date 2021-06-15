Телеканал «1+1» ответил партии Порошенко: «Евросолидарность» становится похожей на ОПзЖ

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скріншот / «1+1»

Телеканал «1+1» выпустил заявление, в котором указал, что не будет извиняться перед фракцией «Европейская солидарность» и депутатом Ириной Геращенко из-за словесной перепалки в эфире программы «Право на власть».

«Телеканал «1+1» не намерен приносить извинения за честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию, которая прозвучала в эфире программы. В то же время требуем извинений от членов «Европейской солидарности», которые оскорбили присутствующих на эфире гостей — воинов АТО и волонтеров, назвав их «черными политтехнологами», — сказано в заявлении.

Телеканал ожидает официального обращения «ЕС» в «соответствующие органы» и готов дать ответы на «все конструктивные вопросы, если они будут озвучены».

Фракцию канал обвинил в популизме, подмене понятий, манипулировании и схожести с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Примечательно, что именно «Европейская солидарность» нашла повод громко объявить бойкот телеканалу «1+1». Это произошло после аналогичного решения партии ОПзЖ, которая сейчас игнорирует все эфиры, где говорится о «пленках Медведчука» [...]. К сожалению, риторика и действия «ЕС» и ОПзЖ становятся похожими», — отмечено в заявлении.

Канал отверг обвинения в «медиакиллерстве» и проявлении «сексизма» во время телеэфира.

О каком конфликте идет речь?

В четверг, 10 июня, в эфире телеканала «1+1» вышла программа «Право на власть», которая была посвящена «пленкам Медведчука».

«Слово сегодняшнего вечера — «скотство», — заявила Наталья Мосейчук, цитируя комментарий лидера политсилы «Европейская солидарность» Петра Порошенко о расследования Дениса Бигуса.

Во время ток-шоу ведущая спросила у Ирины Геращенко, почему военный Андрей Гречанов позвонил матери только после встречи с тогдашним президентом Петром Порошенко. Нардеп уклонилась от ответа, но напомнила, что именно команда Порошенко освободила 3 240 заложников и 70% территории оккупированного Донбасса.

После этого Геращенко предложила Наталье Мосейчук и другим журналистам «1+1» перечислить четверть зарплаты на покупку квартир освобожденным из плена украинским военным. Также она заверила, что готова отдать на это всю свою зарплату за месяц.

После этого Геращенко заявила, что телеканал за последние два года перестал выпускать сюжеты об украинских военных.

«То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, называется скотство», — заявила Мосейчук и обвинила Геращенко во лжи.

В ответ депутат сказала, что скотство — это «спекулировать на жизнях украинцев и крымских татар, которые находятся за решеткой в Крыму и РФ».