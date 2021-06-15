Сейм Польши принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2

Сейм Польши принял резолюцию против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», которая призывает Евросоюз и НАТО принять меры для остановки его запуска.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только один.

«Сейм Польши в знак солидарности с соседями из Центральной Европы призывает Европейский Союз и его государства-члены, прежде всего ФРГ [...], отказаться от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», — сказано в принятой резолюции.

Среди обоснований решения — энергобезопасность Европы и солидарность с Украиной.

В документе упомянуты военное давление России на Украину и угроза у границ ЕС. «Вследствие отказа от транзита газа через Украину России откроется путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита», — отмечается в документе.

Польские депутаты призвали США расширить и поддержать санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.