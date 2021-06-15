Сейм Польши принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nord Stream 2
Сейм Польши принял резолюцию против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», которая призывает Евросоюз и НАТО принять меры для остановки его запуска.
Об этом сообщает польское агентство PAP.
За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только один.
«Сейм Польши в знак солидарности с соседями из Центральной Европы призывает Европейский Союз и его государства-члены, прежде всего ФРГ [...], отказаться от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», — сказано в принятой резолюции.
Среди обоснований решения — энергобезопасность Европы и солидарность с Украиной.
В документе упомянуты военное давление России на Украину и угроза у границ ЕС. «Вследствие отказа от транзита газа через Украину России откроется путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита», — отмечается в документе.
Польские депутаты призвали США расширить и поддержать санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.
- «Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
- Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.
- 4 июня президент России заявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».
- Германия и США уже начинают обсуждать компенсации для Украины после запуска газопровода. В МИД Украины заявили, что могут на них не согласиться.