Уволенные Зеленским судьи Тупицкий и Касминин приняли участие в заседании КСУ дистанционно. Говорят, что разблокировали работу суда
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- София Телишевская
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Пресс-служба Конституционного суда
Судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил своим указом, продолжают дистанционно работать над рассмотрением дел.
Они отдаленно примут участие в заседании суда 15 июня, сообщает Укринформ.
Тупицкий уверяет, что через электронную почту направляет коллегам свои замечания и предложения по тем делам, которые находятся на рассмотрении в КСУ.
«Таким образом мы [вместе с Александром Касмининым] вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный суд обязан принимать [предложения], рассматривать их и голосовать», — заявил глава суда.
По словам Тупицкого, в будущем он вместе с Касмининим планируют онлайн участвовать в открытых заседаниях Большой палаты КС.
«Мы хотим показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает. И такими коммуникационными способами преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными», — заявил судья и добавил, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.
Тупицкий заверил, что судьи договорились работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались принимать участие в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя участия Тупицкого и Касминина в рассмотрении дел.
«Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать», — подытожил он.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.