Израиль разрешил въезд украинцам. Названы условия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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edu_castro27 / Pixabay
Израиль открыл свои границы для украинцев. В стране уже отменили масочный режим из-за успешной кампании по вакцинации и сняли большинство карантинных ограничений.
Посольство Украины в Израиле опубликовало ряд условий для въезда в страну.
Граждане Украины должны заранее подать заявку на въезд через израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
Въезд будет разрешен только при наличии отрицательного теста на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Уже в Израиле необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест (80 шекелей при онлайн-регистрации или 100 шекелей при регистрации в аэропорту). Это требование также распространяется на тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19.
В исключительных случаях украинцы могут подать заявку на получение разрешения на въезд без ПЦР-теста по этой ссылке.
Украинцам также нужен будет страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.
После получения разрешения на въезд нужно заполнить соответствующую декларацию. «Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле», — сообщают в посольстве.
Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию (14 или 10 дней), при условии, что пассажир будет иметь два отрицательных ПЦР-теста. Вакцинированным со справкой и переболевшим самоизоляция не нужна.
«Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля», — уточняют в посольстве.
- Правительство Израиля с 14 июня отменило запрет для своих граждан на поездки в Украину, Турцию и Эфиопию. Решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в указанных государствах.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине уже этим летом позволит открыть границы Евросоюза для украинских туристов.