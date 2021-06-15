«Европейская солидарность» обвинила «1+1» в пророссийской пропаганде и медиакиллерстве и объявила бойкот телеканалу

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Прокопенко Александр / УНИАН

Фракция «Европейская солидарность» объявила бойкот телеканалу «1+1», обвинив его в «манипуляции, сексизме, распространении пророссийских месседжей и медиакиллерстве» после стычки нардепа Ирины Геращенко и ведущей Натальи Мосейчук в прямом эфире.

Об этом заявили в пресс-службе политсилы.

«Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг [10 июня] на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского «1 + 1» в программе «Право на власть» — это была заказная информационная атака на команду пятого президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророссийский характер, поскольку повторяла кремлевскую пропаганду. [...] Для нас вывод однозначный — тотальный бойкот «1+1» до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко», — заявила народный депутат Мария Ионова.

По ее словам, Ирина Геращенко подверглась атаке «не только как профессионал, но и как женщина и мать».

В то же время нардеп Виктория Сюмар призвала Службу безопасности Украины проверить канал, потому что в программе было «очень много российских нарративов».

«Там были цитаты и видео с российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных. [...] Такие манипуляции на самом деле вредят стране, так как они призваны не выяснять правду, не давать людям информацию, а выполнять политические заказы от Офиса президента на улице Банковой о том, как расправляться со своими политическими оппонентами, с ключевой оппозиционной силой «Европейская солидарность», — добавила она и отметила, что сейчас «это пропагандистское шоу от власти и совершенно властный канал».

Сюмар назвала других участников программы «толпой шакалов, которые пытались как можно больнее укусить», и обвинила их в манипуляции информацией и обнародовании «откровенной лжи под режиссированием ведущей».

О каком конфликте идет речь?

В четверг, 10 июня, в эфире телеканала «1+1» вышла программа «Право на власть», которая была посвящена «пленкам Медведчука».

«Слово сегодняшнего вечера — «скотство», — заявила Наталья Мосейчук, цитируя комментарий лидера политсилы «Европейская солидарность» Петра Порошенко о расследования Дениса Бигуса.

Во время ток-шоу ведущая спросила у Ирины Геращенко, почему военный Андрей Гречанов позвонил матери только после встречи с тогдашним президентом Петром Порошенко. Нардеп уклонилась от ответа, но напомнила, что именно команда Порошенко освободила 3 240 заложников и 70% территории оккупированного Донбасса.

После этого Геращенко предложила Наталье Мосейчук и другим журналистам «1+1» перечислить четверть зарплаты на покупку квартир освобожденным из плена украинским военным. Также она заверила, что готова отдать на это всю свою зарплату за месяц.

После этого Геращенко заявила, что телеканал за последние два года перестал выпускать сюжеты об украинских военных.

«То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, называется скотство», — заявила Мосейчук, а также обвинила Геращенко во лжи.

В ответ депутат сказала, что скотство — это «спекулировать на жизнях украинцев и крымских татар, которые находятся за решеткой в Крыму и РФ».