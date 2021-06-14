В Черное море вошли британский и нидерландский боевые корабли

Новости

В Черное море через пролив Босфор вошли британский ракетный эсминец HMS Defender (D36) и нидерландский ракетный фрегат HNLMS Evertsen (F 805).

Как сообщает британское командование, корабли будут участвовать в учениях и маневрах с боевыми кораблями ВМС Украины, Грузии и Румынии.

Согласно апрельскому анонсу, Defender и Evertsen должны «продемонстрировать солидарность НАТО с союзниками» и принять участие в обеспечении морской безопасности в регионе.