В Черное море вошли британский и нидерландский боевые корабли
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Черное море через пролив Босфор вошли британский ракетный эсминец HMS Defender (D36) и нидерландский ракетный фрегат HNLMS Evertsen (F 805).
Как сообщает британское командование, корабли будут участвовать в учениях и маневрах с боевыми кораблями ВМС Украины, Грузии и Румынии.
Согласно апрельскому анонсу, Defender и Evertsen должны «продемонстрировать солидарность НАТО с союзниками» и принять участие в обеспечении морской безопасности в регионе.
- 11 июня для участия в операциях по морской безопасности в Черное море вошел американский эсминец USS Laboon (DDG-58).
- В мае в Черное море для учений и патрулирования заходили британский новый патрульный корабль OPV Trent (Р224) и американский фрегат береговой охраны Hamilton. Последний провоцировали три российских корабля.