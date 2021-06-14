Генсек НАТО Столтенберг назвал косвенные доказательства причастности России к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Реакция России на принудительную посадку самолета Ryanair режимом Лукашенко в Минске является косвенным доказательством причастности Кремля к этому инциденту, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал в интервью Times Radio.

Также генсек отметил, что такая «сдержанная» ракция России свидетельствует о ее тесном сотрудничестве с Беларусью в обороне воздушного пространства.

«Мы знаем, что Беларусь и Россия очень тесно сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и в обороне воздушного пространства. Во-вторых, Россия — одна из немногих стран, которая не признала абсолютно неприемлемым факт посадки самолета», — сказал генсек, отвечая на вопрос о возможной причастности России к инциденту.

Посадку самолета он назвал не только нарушением правил воздушного пространства, но и «атакой на демократическую оппозицию Беларуси».