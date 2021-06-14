МИД Беларуси собрал пресс-конференцию из-за посадки самолета Ryanair в Минске. Участие в ней принял Протасевич

Новости

Министерство иностранных дел Беларуси в понедельник, 14 июня, собрало пресс-конференцию в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Одним из участников брифинга стал задержанный оппозиционер Роман Протасевич.

Также в пресс-конференции участвовали пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов, директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

По словам Голуба, «никакого перехвата, принудительного разворота от госграницы и принудительной посадки самолета Ryanair не было».

Протасевич во время брифинга назвал информацию, которую ранее распространила организация BYPOL, что якобы Лукашенко сломал ему нос, «шуткой».

«Никто меня не бил, пальцем не трогал», — заявил оппозиционер и объяснил, что следы на его руках после задержания появились от стяжек, поскольку у правоохранителей не было при себе наручников.

Также Протасевич выразил готовность пройти полное медицинское обследование, чтобы подтвердить, что ему не наносили физических повреждений, и обратился к родителям.

«Мама, папа, не переживайте, у меня действительно все хорошо», — сказал он.

В ответ на вопрос журналистов о предложении самопровозглашенного президента Александра Лукашенко боевикам «ЛНР» допросить Протасевича глава Следственного комитета Гора заверил, что ни один запрос пока не поступал.

«Любые официальные показания я даю только представителям Следственного комитета», — уточнил Протасевич.

Кроме этого, беларус заверил, что сотрудничество со следствием является исключительно его выбором и его решением, которое он принял из-за разочарования в проекте Nexta.

«Никакого торга со следствием или чего-то подобного не было. Любое мое участие, в частности в этом мероприятии, является исключительно добровольным. Так же, как интервью господину Маркову. Меня никто не заставляет. Так же меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Мои действия связаны с тем, что я понимаю, какой вред нанес государству. Моя совесть абсолютно чиста, я никого не предаю, я никого не сдаю, я сотрудничаю со следствием, я помогаю моей стране», — заявил он.

Протасевич отметил, что его политические взгляды не изменились, но он уважает Лукашенко, «выстоявшего перед натиском, который начался летом».

«Я не буду сторонником президента. Я не говорю, что полностью перехожу на сторону государства», — добавил он.