«Необоснованные обвинения». Путин исключил участие России в кибератаках на США и предложил Байдену сотрудничество
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- София Телишевская
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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
Президент России Владимир Путин призвал Вашингтон предоставить доказательства того, что РФ или российские хакеры причастны к кибератакам в США. Он считает, что все обвинения в адрес Москвы «необоснованные» и являются «фарсом».
Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.
«Москву обвиняли во многом, в том числе и во вмешательстве в президентские выборы в США. И ни разу они не потрудились предоставить какие-либо подтверждения или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — заявил Путин.
Он надеется, что Москва и Вашингтон смогут объединить усилия в борьбе с киберпреступностью.
«Это наша большая надежда, что мы сможем начать этот процесс с нашими партнерами в США», — сказал глава Кремля.
Белый дом уже неоднократно призывал Россию прекратить кибератаки, которые, как считает Вашингтон, совершаются с ее территории.
Также Путин отрицает, что отдал приказ расправиться со своим политическим противником.
«У нас нет привычки кого-либо убивать», — сказал он, но не стал давать гарантию, что Навальный, находящийся сейчас в заключении, выйдет на свободу живым.
«Послушайте, такие решения в этой стране не принимаются президентом. [В тюрьме] с ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», — добавил Путин.
Кроме того, в интервью американскому телеканалу Путин заявил о желании обменять заключенных.
«Я знаю, что у нас есть некоторые граждане США, которые находятся в тюрьме, но если посмотреть на то, сколько граждан Российской Федерации в тюрьме США, то это несравнимо», — заявил он.
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