«Золотая Дзига»: Лучшим фильмом года стала лента о Донбассе Васяновича «Атлантида»

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Державне агентство з питань кіно

Лучшим фильмом пятой Национальной кинопремии «Золотая Дзига» стала лента Валентина Васяновича «Атлантида». В ней рассказывается о жизни Донбасса после возвращения в Украину, события фильма разворачиваются в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам кино.

Также киноленту признали лучшей еще в пяти категориях:

Лучшая режиссерская работа (премия им. Ю. Г. Ильенко): Валентин Васянович;

Лучшая работа художника-постановщика: Владлен Одуденко;

Лучшая операторская работа: Валентин Васянович;

Лучший монтаж: Валентин Васянович;

Лучшие визуальные эффекты: Алексей Москаленко.

Кроме этого, лауреатом награды «Открытие года» стала режиссер фильма «Плохие дороги» Наталья Ворожбит, а лауреатом награды «Лучший документальный фильм» — лента Ирины Целик «Земля голубая, будто апельсин».

Почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил режиссер Роман Балаян.

Впервые отметили фильм за доступность для людей с нарушением зрения или слуха — премией от организации людей с инвалидностью Fight for Right как «Лучший доступный фильм» наградили фильм «Забытые».