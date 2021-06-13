«Россия является стороной конфликта». G7 призвала Путина забрать войска из оккупированного Крыма и от границ Украины

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

По результатам трехдневного саммита G7 лидеры «Большой семерки» обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в тексте коммюнике.

Политики призвали Россию действовать в соответствии с ее международными обязательствами и отвести свои войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова.

«Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирия», — говорится в принятом всеми лидерами государств G7 заявлении.

Лидеры G7 в который раз подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призвали Киев к дальнейшему проведению реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.