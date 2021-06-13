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Евро-2020: Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Нидерландами

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Гонтар Владимир / УНИАН

Сегодня, 13 июня, сборная Украины в 22:00 (по киевскому времени) сыграет свой первый поединок на Евро-2020 в Амстердаме в группе С — ее соперником будет команда Нидерландов. Главный тренер сборной Андрей Шевченко определился с заявкой на матч.

Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, в официальную заявку попали 23 футболиста:

В то же время в матче с Нидерландами не сыграют Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус — полузащитники.