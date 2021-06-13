Евро-2020: Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Нидерландами

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Гонтар Владимир / УНИАН

Сегодня, 13 июня, сборная Украины в 22:00 (по киевскому времени) сыграет свой первый поединок на Евро-2020 в Амстердаме в группе С — ее соперником будет команда Нидерландов. Главный тренер сборной Андрей Шевченко определился с заявкой на матч.

Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, в официальную заявку попали 23 футболиста:

Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин — вратари;

Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов — защитники;

Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков — полузащитники;

Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик — нападающие.

В то же время в матче с Нидерландами не сыграют Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус — полузащитники.