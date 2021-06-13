В Украине за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

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В Украине за прошлые сутки, 13 июня, выявили 857 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них — 37 детей и 17 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 684 человека, умерли 33 пациента, выздоровели — 1 652.

За сутки методом ПЦР протестировали 17 138 человек, методом ИФА — 4 226 человек, экспресс-тестами — 9 893 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 2 223 558 человек, выздоровели — 2 127 337 пациентов, летальных случаев — 51 679, проведено 10 504 548 ПЦР-тестирований.