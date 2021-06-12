Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года. New York Times получила награду за статьи о пандемии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В пятницу, 11 июня, в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2021 года. В одной из самых престижных номинаций «Служение обществу» победила газета The New York Times за материалы о пандемии коронавируса.
Автор NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации «Критика» за статьи о расовом неравенстве.
В целом в этом году во многих категориях победили авторы статей о расовом неравенстве и протестах движения Black Lives Matter.
В номинации «Новостная журналистика» победила газета Star Tribune из Миннеаполиса, где в мае 2020 года из-за действий полицейского погиб афроамериканец Джордж Флойд, что дало толчок протестам BLM по всей территории США и не только.
В номинации «Журналистские расследования» победили пять журналистов из Boston Globe, а флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду («Местные репортажи») за материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.
В «Международной» номинации победил портал BuzzFeed за серию материалов о китайской автономии Синьцзян и политике Китая в отношении уйгуров. В категории «Разъяснительные репортажи» награда досталась Reuters и The Atlantic за статьи о вердиктах федерального суда США и коронавирусе.
Лучшей художественной книгой признан роман «Ночной сторож» Луизы Эрдрих о борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.
Лучшей документальной книгой признали «Ложь Вилминтона» Дэвида Цуккино. Она рассказывает историю движения сторонников превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.
- В прошлом году главную награду Пулитцеровской премии также получила The New York Times за серию материалов о режиме президента России Владимира Путина, среди них — репортаж из Украины.