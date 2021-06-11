Работники посольств США и Великобритании примеряли форму футбольной сборной Украины с изображением Крыма

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Работники посольства США в Украине сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу, в которой она должна выступить на Евро-2020.

Фото выложили на странице посольства в Facebook.

«С нетерпением ждем первую игру в воскресенье [13 июня]! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть замечательно!» — говорится в подписи к фото.

Позднее фото в новой форме украинской сборной выложили также работники посольства Великобритании в Киеве, поддержав изображение на ней карты Украины с оккупированным Россией Крымом.

«Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи, и пусть победят сильнейшие!» — заявили в дипучреждении.

Инициативу поддержали и сотрудники посольства Канады.