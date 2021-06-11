Работники посольств США и Великобритании примеряли форму футбольной сборной Украины с изображением Крыма
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Работники посольства США в Украине сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу, в которой она должна выступить на Евро-2020.
Фото выложили на странице посольства в Facebook.
«С нетерпением ждем первую игру в воскресенье [13 июня]! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть замечательно!» — говорится в подписи к фото.
Позднее фото в новой форме украинской сборной выложили также работники посольства Великобритании в Киеве, поддержав изображение на ней карты Украины с оккупированным Россией Крымом.
«Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи, и пусть победят сильнейшие!» — заявили в дипучреждении.
Инициативу поддержали и сотрудники посольства Канады.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрил ее.
- Сначала УЕФА заявила, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политический окрас.
- 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», размещенные на форме, официальными футбольными символами Украины.