Ученые Китая нашли у летучих мышей новые коронавирусы. Некоторые из них схожи с возбудителем COVID-19

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Erica Yoon / STAT

Ученые Китая обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей, один из которых, возможно, генетически очень близок к SARS-CoV-2.

Об этом пишет CNN.

Специалисты Университета Шаньдуна собирали образцы у небольших лесных летучих мышей в провинции Юньнань на юго-западе Китая в период с мая 2019 по ноябрь 2020 года. Всего удалось собрать 24 новых генома коронавируса. Четыре из них схожи с SARS-CoV-2.

По словам ученых, один из новых коронавирусов — вирусный образец под названием RpYN06, найденный у подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. По их мнению, это свидетельствует о том, что подобные нынешнему вирусы продолжают циркулировать среди летучих мышей.