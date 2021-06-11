Глава «Нафтогаза» Витренко признал, что его назначение не соответствовало «определенным западным стандартам»: Ударили по больному месту

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Соколовская Инна / УНИАН

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал, что его назначение не соответствовало «определенным западным стандартам».

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

«У них было некоторое разочарование, какие-то существенные вопросы, наверное, к правительству о том, как это было сделано. Сейчас нет никаких вопросов относительно их законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам [корпоративного управления] ОЭСР [Организации экономического сотрудничества и развития] и определенным западным стандартам», — рассказал Витренко.

По его словам, вся ситуация вокруг «Нафтогаза» в какой-то момент перестала соответствовать требованиям ОЭСР.

«Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена в полном соответствии с этими принципами ОЭСР», — добавил глава «Нафтогаза».

Витренко также отметил, что кадровые изменения в «Нафтогазе» вызвали возмущение на Западе, потому что «они просто ударили по больному месту».

«Уже идет дискуссия о других важных институтах в Украине и их независимости и о влиянии этой независимости, например, на эффективность борьбы с коррупцией, на налоговую реформу, юридическую реформу в таких учреждениях, как Национальный банк, Национальное антикоррупционное бюро и другие. То есть этот нерв был, как говорят, уже оголен», — пояснил он.