Electronic Arts подверглась кибератаке. Хакеры украли движок для игр Battlefield и FIFA

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Paul Downey / Flickr

Один из крупнейших мировых издателей видеоигр, компания Electronic Art подверглась хакерской атаке.

Об этом сообщает CNN.

В компании рассказали, что хакеры взломали компьютерную систему Electronic Arts и украли сотни гигабайт данных. Среди похищенного — исходный код игровой технологии Frostbite, которая используется в таких играх, как FIFA, Madden NFL и Battlefield.

Electronic Arts уверяет, что утечки персональных данных игроков в результате взлома не произошло. Также злоумышленники не требовали выкуп за украденную информацию, добавили в компании.

«У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже улучшили систему безопасности и не думаем, что этот случай скажется на наших играх или бизнесе. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках текущего уголовного расследования», — заявили в Electronic Arts.