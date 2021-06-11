В Украине за сутки зарегистрировали 1 603 новых случая коронавируса, больше всего — в Киеве

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В Украине за прошлые сутки, 10 июня, зафиксировали 1 603 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 75 детей и 72 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

Также отмечается, что за прошлые сутки госпитализировали 762 человек, умерли 70 пациентов, выздоровели — 5 583.

За сутки методом ПЦР протестовали 25 837 человек, методом ИФА — 10 741 человека, экспресс-тестами — 18 764.

С начала пандемии в Украине заболели 2 221 427 человек, выздоровели — 2 120 780 человек, летальных случаев — 51 577, проведено 10 460 411 ПЦР-тестирований.