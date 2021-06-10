Двое судей по делу Стерненко подали в отставку

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Facebook / Сергей Стерненко

Двое из трех судей Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов, которые присудили активисту Сергею Стерненко условный срок на 1 год по «делу об одном патроне», подали в отставку.

Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook. Впоследствии информацию подтвердили в пресс-службе Высшего совета правосудия.

По мнению Стерненко, отставки судей связаны с «бешеным давлением» на них.

«Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой произвол. Поэтому, совершив произвол меньший (год условно за 1 патрон) решили уйти», — написал он.