В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев коронавируса

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В Украине за прошлые сутки, 9 июня, выявили 1 785 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 77 детей и 73 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 741 человека, умерли 97 пациентов, выздоровели 6 513 человек.

За сутки методом ПЦР протестовали 28 997 человек, методом ИФА — 10 741 человека, экспресс-тестами — 19 683 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 2 219 824 человека, выздоровели 2 115 197 пациентов, летальных случаев — 51 507, проведено 10 434 574 ПЦР-тестирования.