На суде по делу МН17 представили новые записи переговоров боевиков «ДНР» о транспортировке «Бука»
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- Костя Андрейковец
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WPA Pool / Pool / Getty Images
На суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года заслушали новые записи переговоров боевиков «ДНР», на которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки «Бук».
Текстовый вариант записей публикует «Русская служба ВВС».
На записях, перехваченных СБУ, переговоры главы разведки «ДНР» Сергея Дубинского с замкомандира группировки «Восток» Александром Семеновым, а также переговоры Дубинского, так называемого «бывшего министра обороны ДНР» россиянина Игоря Гиркина и полковника РФ Олега Пулатова. Обнародованные разговоры состоялись 16 и 17 июля 2014 года.
Дубинский Пулатову: «Слушай меня. Сейчас тебе «Крот» [Леонид Харченко] притянет «Бук-М». Надо поставить где-то в районе Первомайска его. «Бук-М». И придут три танка «Востока» с охраной».
Дубинский: «Ты ждешь Леню. Леня щас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?»
Пулатов: «Да».
Дубинский: «Бук-бук».
Пулатов: «Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь».
Дубинский: «Я понял. Значит, ты, Леня, и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача — охрана этого «Бука» и организация этого… [неразборчиво]».
Далее была проиграна запись с переговорами Дубинского и Харченко (обвиняемый по делу).
Дубинский: «Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял да?»
Харченко: «Ага».
Дубинский: «Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте».
Харченко: «Я понял».
Дубинский: «Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача — резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь».
Харченко: «Я понял».
Дубинский: «Гюрза [позывной Пулатова] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи».
В другом разговоре Дубинский, вероятно, обсуждал с Семеновым перемещение российского «Бука» на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками «Востока». Эта колонна должна была идти в район Саур-Могилы, где шли ожесточенные бои.
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал в Twitter, что представленные в суде материалы подтверждают отсутствие альтернативных версий уничтожения самолета — самолет был сбит ракетой «Бука» с временно оккупированной территории около села Первомайское.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 26 мая 2021 года суд по делу MH17 завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе кабину пилотов.
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой «Бука», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и участвовали ли в этом обвиняемые.
- 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера.