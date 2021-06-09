В декларациях Порошенко, Дубинского и еще более 90 депутатов автоматическая система НАПК нашла неточности. Теперь их проверят вручную
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять еще 98 деклараций, которые компьютерная система логического и арифметического контроля признала рисковыми.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
С 1 июня система начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков. Всего через автоматическую проверку прошло около 950 тысяч деклараций.
Система сравнивает сведения между разделами одной декларации, а также с предыдущими декларациями лица, и на основании этого анализа определяет, есть ли в декларации риски, связанные с незаконными доходами или незадекларированным имуществом.
В результате система формирует рейтинг деклараций — от тех, что содержат больше рисков, дотех, в которых отсутствуют неточности.
По результатам анализа НАПК начало проверку деклараций народных и местных депутатов. Среди них — Вадим Новинский, Григорий Суркис, Петр и Марина Порошенко, Александр Дубинский, Юлия Тимошенко, Тарас Козак, Александр Скичко.
Также в списке деклараций с рисками значится и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
На проведение полной проверки деклараций предусмотрено 120 календарных дней.
- Напомним, 27 октября Большая палата КСУ признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. Позже стало известно, что КС признал неконституционными полномочия НАПК мониторить образ жизни чиновников.
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации — депутаты приняли законопроект, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение. Тогда в НАПК раскритиковали этот документ за то, что в нем нет пункта о лишении свободы, и попросили Зеленского наложить вето.