В декларациях Порошенко, Дубинского и еще более 90 депутатов автоматическая система НАПК нашла неточности. Теперь их проверят вручную

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять еще 98 деклараций, которые компьютерная система логического и арифметического контроля признала рисковыми.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

С 1 июня система начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков. Всего через автоматическую проверку прошло около 950 тысяч деклараций.

Система сравнивает сведения между разделами одной декларации, а также с предыдущими декларациями лица, и на основании этого анализа определяет, есть ли в декларации риски, связанные с незаконными доходами или незадекларированным имуществом.

В результате система формирует рейтинг деклараций — от тех, что содержат больше рисков, дотех, в которых отсутствуют неточности.

По результатам анализа НАПК начало проверку деклараций народных и местных депутатов. Среди них — Вадим Новинский, Григорий Суркис, Петр и Марина Порошенко, Александр Дубинский, Юлия Тимошенко, Тарас Козак, Александр Скичко.

Также в списке деклараций с рисками значится и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

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На проведение полной проверки деклараций предусмотрено 120 календарных дней.