Министр Ляшко: Этим летом украинцы (возможно) смогут путешествовать в страны ЕС
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства заявил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине уже этим летом может открыть границы Евросоюза для украинских туристов.
По его словам, Украина «идет» в перечень стран с благоприятной эпидситуацией.
«Суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне 2021 года. Занятость ковидных ресурсов тоже вышла на наименьший уровень 2021 года — реанимационные койки заняты на 29%, койки с кислородом на 15%, аппараты ИВЛ — на 7%. Позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%», — сказал Ляшко.
Сейчас все регионы Украины находятся в «зеленой» зоне карантина.
- Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что планируют запустить паспорта вакцинации в Украине с 1 июля.
- Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, которые привились препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них — вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другие данные для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- 9 июня Франция открыла границы для вакцинированных туристов, в том числе из Украины.