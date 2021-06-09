Министр Ляшко: Этим летом украинцы (возможно) смогут путешествовать в страны ЕС

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства заявил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине уже этим летом может открыть границы Евросоюза для украинских туристов.

По его словам, Украина «идет» в перечень стран с благоприятной эпидситуацией.

«Суточное количество госпитализаций продолжает снижаться и находится на самом низком уровне 2021 года. Занятость ковидных ресурсов тоже вышла на наименьший уровень 2021 года — реанимационные койки заняты на 29%, койки с кислородом на 15%, аппараты ИВЛ — на 7%. Позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%», — сказал Ляшко.

Сейчас все регионы Украины находятся в «зеленой» зоне карантина.