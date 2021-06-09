Верховный суд вернул Киеву участок на Трухановом острове стоимостью 25 млн гривен. Его захватила фирма, которую связывают с Медведчуком

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Верховный суд постановил вернуть Киевскому городскому совету земельный участок площадью 1,16 га на Трухановом острове в Киеве стоимостью более 25 млн гривен, который захватили соратники соглавы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из частного охранного агентства «Шторм», перекрыв доступ к реке.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Верховный суд согласился с доводами прокуратуры о том, что горсовет не передавал участок в пользование или собственность общественной организации.

К тому же прокуроры доказали, что у охранного агентства нет разрешений на проведение строительных работ, а также оно ограничило свободный доступ граждан к участку и реке Десенка.

В связи с этим Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, обязывающее организацию вернуть земельный участок территориальной общине Киева, а также привести его в пригодное для использования состояние и освободить от недвижимого имущества.