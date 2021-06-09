Суд ЕС впервые снял санкции с Януковича, но его активы остаются замороженными

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Суд Европейского Союза общей юрисдикции впервые аннулировал санкции, которые вводили против президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом говорится на официальном сайте органа.

Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении санкций, наложенных на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Фактически решение суда касается санкций, которые уже утратили силу, поскольку в марте этого года они были продлены на основании уже нормативно-правового акта.

То есть активы Януковича и его сына остаются замороженными до 6 марта 2022 года. Нюанс заключается в том, что экс-президент оспаривал эти санкции в суде, но пока судьи вынесли решение, то эти ограничения уже утратили силу, ибо были продолжены на основании другого документа.

Когда против лица применяются многолетние санкции, то перед их продлением Совет ЕС обязан проверить, соблюдалось ли право этого человека на судебное разбирательство в разумные сроки. Однако суд заявил, что Рада не смогла установить это.

«В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы соблюдали право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте уголовного дела», — говорится в сообщении суда.

Если в дальнейшем Киев не предоставит суду соответствующие доказательства, то ЕС может не продлить санкции после 6 марта 2022 года.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен Януковича из-за недостаточных доказательств от украинского следствия, но санкции против самого Виктора Януковича еще не аннулировались ни разу.