В пяти областях Украины без света остались жители 60 населенных пунктов

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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

В пяти областях Украины из-за непогоды 60 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили спасатели, системы автоматической защиты ЛЭП сработали из-за порывов ветра, дождя и грозы.

По состоянию на 07:00 среды, 9 июня, без света остаются жители 21 населенного пункта Житомирской области, 20 — Донецкой, 14 — Киевской, 4 — Черновицкой, один населенный пункт в Запорожской. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что после интенсивных дождей и поднятия уровня воды 2—3 июня на утро 9 июня еще остаются подтопленными 5 частных жилых домов и 27 дворов в городе Днепр. Всего из-за непогоды подтопило 109 частных жилых домов и 200 дворов.