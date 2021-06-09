Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украину предупреждали о решении по «Северному потоку — 2»
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- Екатерина Кадакова
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал удивление президента Украины Владимира Зеленского решением США по санкциям против строительства «Северного потока — 2».
Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.
«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касающимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», — отметил госсек США.
Также Блинкен заверил, что Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в НАТО и считают, что у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом вопросе.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И на сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор как создан План действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет», — сказал он.
По его словам, США работают с Украиной «практически на ежедневной основе».
«Сам План действий по членству должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», — добавил Блинкен.
- Ранее государственный секретарь США рассказал, что Штаты ожидают от Украины перед визитом в Белый дом прогресса в выполнении судебной и антикоррупционной реформ.
- Разговор между Байденом и Зеленским состоялся 7 июня. Среди прочего, Байден поддержал инициативу Зеленского о создании «Крымской платформы». Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне. Зеленский поблагодарил США за решение предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против коронавируса.
- Также Байден пригласил Зеленского на встречу в Белый дом. По словам украинского президента, визит состоится в июле 2021 года.