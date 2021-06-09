Госсекретарь США Блинкен заявил, что Украину предупреждали о решении по «Северному потоку — 2»

Новости

U.S. Embassy Moldova / Flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал удивление президента Украины Владимира Зеленского решением США по санкциям против строительства «Северного потока — 2».

Об этом он заявил во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касающимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», — отметил госсек США.

Также Блинкен заверил, что Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в НАТО и считают, что у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом вопросе.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И на сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор как создан План действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет», — сказал он.

По его словам, США работают с Украиной «практически на ежедневной основе».

«Сам План действий по членству должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», — добавил Блинкен.