Украину накроют грозы, местами с градом и шквалами. Синоптики объявили штормовое предупреждение

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Brigipix / Pixabay

В среду, 9 июня, на всей территории Украины пройдут грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В то же время в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

В Киеве в ночь на 9 июня осадки не ожидаются, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5—10 м/с.

Температура ночью +13...+15 °С, днем +23...+25 °С.