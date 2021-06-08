Украину накроют грозы, местами с градом и шквалами. Синоптики объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Brigipix / Pixabay
В среду, 9 июня, на всей территории Украины пройдут грозы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В то же время в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
В Киеве в ночь на 9 июня осадки не ожидаются, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5—10 м/с.
Температура ночью +13...+15 °С, днем +23...+25 °С.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.