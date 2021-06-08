В Австралии открыли новый вид динозавров, который был крупнейшим на континенте

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В Австралии ученые подтвердили открытие нового вида динозавров, чьи останки являются крупнейшими среди найденных на континенте. Установленный вид назвали австралотитан.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования.

Впервые кости австралотитана нашли в 2007 году на ферме, которой владели двое исследователей динозавров Робин и Стюарт Маккензи. Однако исследования костей длилось более десяти лет, из-за их хрупкости и габаритных размеров.

По мнению ученых, длина животного достигала 30 метров, что сопоставимо с баскетбольным полем. Поэтому австралотитанов зачислили в список 15 крупнейших динозавров в мире.

Команда исследователей назвала динозавра Купером, поскольку его нашли недалеко от реки Купер-Крик. Эксперты долго пытались классифицировать динозавра, но потом поняли, что это совершенно новый вид, который ранее не был исследован.

Вероятно, австралотитаны населяли Австралию примерно 92-96 миллионов лет назад. Министр искусств штата Лиэнн Энох сказала, что это захватывающее новое открытие помогает утвердить Квинсленд как «столицу динозавров Австралии».