Правоохранители смогли вернуть часть выкупа, который крупнейший нефтепровод США заплатил хакерам после кибератаки
- Автор:
- Олег Панфилович
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Michael M. Santiago / Staff
Американские правоохранители смогли вернуть часть выкупа, выплаченного хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline.
Об этом сообщает CNN.
Министерство юстиции США сообщило, что следователям удалось вернуть около $2,3 миллиона, переданых хакерам в криптовалюте. В ведомстве пояснили, что, по данным властей, это — существенная часть денег, которые оператор Colonial Pipeline выплатил атаковавшим его системы кибермошенникам.
«Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам, чья кибератака парализовала работу ключевого топливопровода на восточном побережье США в прошлом месяце», — говорится в сообщении телеканала.
- 7 мая топливный трубопровод протяженностью в 8,8 тысячи километров Colonial Pipeline остановил все операции из-за вируса-шифровальщика. Компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США. Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования и обратилась в федеральные ведомства.
- Американские СМИ сообщили, что за атакой стоит группировка DarkSide, которую связывают с Россией. Президент Джо Байден заявил, что Россия несет за это «определенную ответственность», несмотря на отсутствие доказательств связей российских властей с хакерами DarkSide.
- Уже 11 мая на юге США начался дефицит бензина. Национальный спрос на топливо подскочил на 20%. Средняя розничная цена на бензин по стране выросла до $2,9 за галлон, в некоторых штатах ввели чрезвычайное положение.
- Позже стало известно, что группировка DarkSide после взлома Colonial Pipeline получила $90 миллионов в биткоинах.