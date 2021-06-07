Дело о взятке в $6 млн: обвиняемая Мазурова пошла на сделку со следствием
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Экс-глава департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова пошла на сделку со следствием в деле о взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда.
О факте сделки уведомил адвокат Мазуровой Сергей Титаренко, что стало неожиданностью для защиты других обвиняемых. Прокурор САП подтвердил заключение сделки, а адвокат Мазуровой подал ходатайство о выделении материалов его подзащитной в отдельное производство.
Судья удовлетворил ходатайство Титаренко. Решение суда отдельному обжалованию не подлежит.
- 13 июня 2020 года директор НАБУ Артем Сытник и уже бывший глава САП Назар Холодницкий заявили, что им предлагали взятку в 6 млн долларов за закрытие дела против бывшего министра экологии Николая Злочевского. Компания Burisma, президентом которой является Злочевский, отрицала его причастность.
- 1 июля НАБУ сообщило Злочевскому о подозрении. 10 августа его объявили в розыск, а уже 13 октября Печерский суд обязал генпрокурора закрыть дело. САП обжаловала решение, а НАБУ заявило, что Высший совет правосудия вмешивался в расследование.
- 1 декабря НАБУ завершило расследование дела, а в апреле дело ушло в суд.
- Фигурантами дела сейчас является отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича и Елена Мазурова, которой определили залог в 120 млн гривен.