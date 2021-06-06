В Украине за сутки выявили менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине за минувшие сутки, 5 июня, выявили 937 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 50 детей и 28 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы с болезнью попали 994 человека, а умерли от коронавируса — 42 больных. В то же время 4 516 человек полностью выздоровели.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (131), г. Киеве (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.
За прошедшие сутки, 5 июня, в Украине вакцинировали от коронавируса более 40 тысяч человек, 39 тысяч из которых получили первую дозу вакцины. В целом уже по крайней мере одну дозу получили 1,2 миллиона украинцев.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за счет государства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- Отметим, в Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продолжить до августа. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина на летний период.