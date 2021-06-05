В «Слуге народа» отреагировали на критику проекта Зеленского отдельными политиками: Подыгрывают олигархам
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Кузьмин Александр / УНИАН
В президентской фракции «Слуга народа» считают, что реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является «неудобным».
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина.
«Мы все увидели первую реакцию — влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи — почти основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была наивысшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось», — сказал Арахамия.
По его словам, принять этот законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов, но парламентское большинство настроено довести дело до конца.
Глава фракции также предположил, что к законопроекту подадут «тысячи поправок». «Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон», — добавил он.
В то же время Арахамия посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы — кто в стране подыгрывает олигархам.
В свою очередь председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что уже сейчас «ощутима поддержка идей законопроекта рядовыми гражданами Украины во всех регионах страны».
- Президент Владимир Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации.
- Согласно этому документу определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.