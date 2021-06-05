В «Слуге народа» отреагировали на критику проекта Зеленского отдельными политиками: Подыгрывают олигархам

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Кузьмин Александр / УНИАН

В президентской фракции «Слуга народа» считают, что реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является «неудобным».

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина.

«Мы все увидели первую реакцию — влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи — почти основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была наивысшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось», — сказал Арахамия.

По его словам, принять этот законопроект будет нелегко из-за сопротивления определенных кругов, но парламентское большинство настроено довести дело до конца.

Глава фракции также предположил, что к законопроекту подадут «тысячи поправок». «Могут быть и альтернативные законопроекты. Но в итоге мы пройдем этот путь и примем этот важный закон», — добавил он.

В то же время Арахамия посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы — кто в стране подыгрывает олигархам.

В свою очередь председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что уже сейчас «ощутима поддержка идей законопроекта рядовыми гражданами Украины во всех регионах страны».