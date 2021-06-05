МИД Чехии об «интервью» Протасевича на беларусском госканале: Лукашенко использует методы сталинских репрессий
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Скриншот с видео
Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на «интервью» задержанного в Минске бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В ведомстве отметили, что считают «интервью» «вынужденным и явно манипулятивным».
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использовал против своих оппонентов методы, известные со времен жестоких сталинских репрессий 1930 — 1950-х годов. Мы осуждаем эти методы», — отметили в заявлении чешского МИД.
В ведомстве призвали немедленно освободить Протасевича и всех других политических заключенных, «численность которых значительно возрастает с каждой неделей». Кроме того, там подчеркнули важность того, чтобы санкции против Беларуси были направлены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые «путем жестоких репрессий помогают его авторитарному режиму сохранять власть».
Глава МИД Якуб Кулханек также анонсировал на 9 июня встречу с беларусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 3 июня беларусский госканал ОНТ показал 1,5-часовое «интервью» с Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, назвав того «человеком со стальными яйцами».