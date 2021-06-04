Зеленский хочет вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Президент Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
«Для тех, кто попытается расшатать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону — у меня будет один вопрос. Это вопрос статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним», — сказал Зеленский.
Также президент отметил, что «закон об олигархах» создаст фундамент для противодействия олигархическому воздействию.
«Этот законопроект — первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да — этого больше не будет», — заверил он.
Кроме этого, Зеленский обратился к представителям крупного бизнеса и предупредил, что все, кто не захочет жить и работать по «новым и честным правилам, окажутся вне игры».
«Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто — по правилам. Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не «откаты», который финансирует благотворительные проекты, а не «группку» чиновников, депутатов. Который увеличивает свой капитал не потому, что делит и забирает у страны», — подчеркнул президент.
- 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Он предусматривает создание реестра олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в случае контакта с ними официальные лица должны подавать «декларацию».
- Ринат Ахметов заявил, что не считает себя олигархом, и будет удивлен, если попадет в реестр. Он называет себя «крупнейшим украинским инвестором».
- Игорь Коломойский выразил готовность соблюдать «закон об олигархах» в случае попадания в соответствующий реестр. «Морально я готов попасть в реестр олигархов. [...] Я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. [...] Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх».