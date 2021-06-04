ЕС официально запретил беларусским авиакомпаниям летать над Европой

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Европейский Союз официально запретил беларусским авиакомпаниям полеты в своем авиапространстве.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

«Итак, государства-члены ЕС должны будут отказать в посадке, вылете или перелете через свои территории любым воздушным судам, которые эксплуатируются беларусскими авиаперевозчиками, в том числе и как маркетинговые перевозчики», — говорится в заявлении.

Такие санкции ЕС принял как реакцию на захват Беларусью самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Лидеры стран-членов Евросоюза осудили такие действия.