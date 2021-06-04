Кулеба: Лукашенко «будет больно», если боевикам «ЛНР» позволят допросить Протасевича

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о последствиях для беларусских властей, если они позволят боевикам «ЛНР» допросить задержанного бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических», — сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина «не прощает неуважения» к своей территориальной целостности, подчеркнув, что официальный Киев при этом не хочет политической или торговой войны с Беларусью.

«Это близкая нам страна, мы заботимся о беларусском народе. Но Лукашенко не оставляет нам выбора, толкая нас постоянно к тому, чтобы мы реагировали на его действия», — резюмировал министр.