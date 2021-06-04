Путин подписал «закон против ФБК Навального». Соратникам оппозиционера могут запретить участвовать в выборах

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против «Фонда борьбы с коррупцией» заключенного оппозиционера Алексея Навального. Закон запрещает участвовать в выборах людям, «причастным к деятельности экстремистской или террористической организации».

Этот законопроект появился вскоре после того, как прокуратура заявила о требовании признать ФБК «экстремистской организацией», сообщает Meduza.

Согласно закону, в выборах любого уровня в России не смогут участвовать основатели и руководители (включая глав структурных и региональных подразделений и их заместителей), которые работали в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Этот запрет будет действовать пять лет.

Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут избираться лица, которые работали в таких организациях на рядовых должностях.

Сначала в документе речь шла лишь о запрете участвовать в выборах в Госдуму, но ко второму чтению в проект внесли поправки, которые вводят запрет относительно выборов всех уровней.

Со вступлением этого закона в силу тысячи соратников и спонсоров ФБК, а также сотрудников штабов Навального могут потерять право участвовать в выборах, если эти организации признают «экстремистскими».