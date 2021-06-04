Адвокаты Януковича планируют обжаловать разрешение на заочное расследование против него

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Valery Matytsin \ TASS via Getty Images

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича заявили о намерении обжаловать решение суда, который позволил заочное досудебное расследование в отношении него по делу о захвате государственной власти.

Об этом говорится в заявлении защитника Януковича Игоря Федоренко, которое цитирует «Радио Свобода».

Адвокат назвал такое решение суда «незаконным» и «принятым с многочисленными процессуальными нарушениями и на основании избирательности правосудия».

Когда именно будет подана жалоба — не уточняется, но адвокат уверяет, что это произойдет «в кратчайшие сроки».

Напомним, накануне стало известно, что Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении Януковича в уголовном производстве о захвате государственной власти. В этом производстве расследуются события сентября-октября 2010 года — тогда Верховная Рада проголосовала за возвращение к Конституции Украины в редакции 1996 года, которая значительно расширяла полномочия Януковича.