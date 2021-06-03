В Белом доме рассказали детали европейского турне Байдена — встретится с королевой Елизаветой II, Эрдоганом и Путиным
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- Алексей Ярмоленко
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Gage Skidmore / Flickr
В Белом доме анонсировали европейское турне президента США Джо Байдена, которое продлится с 10 до 16 июня.
Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
Это будет его первая зарубежная поездка на посту президента. Сначала Байден посетит Великобританию, где встретится с премьером Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II. Там же он примет участие в саммите G7, где проведет переговоры со всеми лидерами «Большой семерки».
После этого Байден отправится в ЕС, где в Брюсселе состоится саммит стран-членов НАТО на высшем уровне. Там он также планирует провести отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На 15 июня запланирован отдельный саммит США—ЕС, а уже 16 июня Байден поедет в Швейцарию. Там он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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