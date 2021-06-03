Убийство Джорджа Флойда: прокуратура запросила для обвиняемого 30 лет заключения

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Федеральная прокуратура США запросила для полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, 30 лет заключения.

Об этом сообщает BBC.

Приговор должны огласить 25 июня. При этом защита Шовена утверждает, что убийство Флойда было ошибкой, произошедшей из-за навыков, которым Шовена обучили в полиции.

Ранее суд уже постановил, что в убийстве Джорджа Флойда были отягчающие обстоятельства — это позволяет осуждать на срок более 15 лет, рекомендованный государством.

Прокуроры требуют 30-летний срок для Шовена, заявив, что он «должным образом учтет глубокое влияние поступка подсудимого на жертву, семью жертвы и общество». Адвокаты просят смягчить наказание. «Господин Шовен просит суд учесть не только его раскаяние, но и его прошлое, отсутствие у него криминального прошлого, его способность пройти испытательный срок и то, что он является продуктом «сломанной» системы», — заявил один из адвокатов.