Суд не удовлетворил иск экс-главы правления ПриватБанка Дубилета о незаконности национализации

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Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, который просил признать национализацию незаконной.

Об этом пишет Интерфакс.

Дубилет подал иск к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов о признании недействительным договора о приобретении государством акций банка, то есть о его национализации.

Основанием для отказа в удовлетворении иска для суда стал так называемый «антиколомойский закон», запрещающий возвращать банки бывшим владельцам.

В самом ПриватБанке сообщили, что это первое судебное решение Хозяйственного суда среди около 50 дел, инициированных бывшими владельцами банка, в котором был применен «антиколомойский закон».