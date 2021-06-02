Суд не удовлетворил иск экс-главы правления ПриватБанка Дубилета о незаконности национализации
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета, который просил признать национализацию незаконной.
Об этом пишет Интерфакс.
Дубилет подал иск к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов о признании недействительным договора о приобретении государством акций банка, то есть о его национализации.
Основанием для отказа в удовлетворении иска для суда стал так называемый «антиколомойский закон», запрещающий возвращать банки бывшим владельцам.
В самом ПриватБанке сообщили, что это первое судебное решение Хозяйственного суда среди около 50 дел, инициированных бывшими владельцами банка, в котором был применен «антиколомойский закон».
- ПриватБанк считает, что бывшие владельцы банка Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 миллионов. В мае 2019 года руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. ПриватБанк заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за деньги банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.
- Верховный суд Израиля разблокировал рассмотрение иска ПриватБанка к прежним владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. ПриватБанк обвиняет Коломойского и Боголюбова в присвоении $600 миллионов, которые вывели из израильского Банка Дисконт в период 2007—2011 годов.