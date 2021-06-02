Кабмин повысил предельную цену на бензин и дизель
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Skitterphoto / Pixabay
Кабинет министров решил поднять предельную цену на бензин и дизельное топливо, реализуемые на АЗС.
Соответствующее решение было принято на заседании 2 июня.
Правительство решило учесть также логистические и другие затраты, а потому нынешние цены разрешат повысить. В среднем это будет дополнительных 0,56 грн за литр бензина и 0,62 грн за литр дизеля.
В то же время предельные цены торговой надбавки оставили без изменений — не выше 7 грн за литр дизтоплива и не выше 5 грн за литр бензина.
- 14 мая Кабинет министров ограничил наценки на топливо на период действия карантина. Предельная наценка составляет не более 7 гривен на литр для дизельного топлива и не более 5 гривен на литр для автомобильных бензинов. Продавцам горючего придется учитывать это при установлении розничной цены на топливо на автозаправках.
- На следующий день сети АЗС WOG, OKKO и KLO и другие прекратили продажу премиального бензина. Но после объяснения правительства 17 мая сети KLO и SOCAR начали возобновлять продажу.