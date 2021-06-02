Кабмин повысил предельную цену на бензин и дизель

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Кабинет министров решил поднять предельную цену на бензин и дизельное топливо, реализуемые на АЗС.

Соответствующее решение было принято на заседании 2 июня.

Правительство решило учесть также логистические и другие затраты, а потому нынешние цены разрешат повысить. В среднем это будет дополнительных 0,56 грн за литр бензина и 0,62 грн за литр дизеля.

В то же время предельные цены торговой надбавки оставили без изменений — не выше 7 грн за литр дизтоплива и не выше 5 грн за литр бензина.