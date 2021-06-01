Зеркаль: США поставили «на паузу» санкции в отношении «Северного потока — 2», но могут их возобновить в любой момент
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
США могут возобновить санкции в отношении «Северного потока — 2», которые являются единственным инструментом, способным остановить строительство газопровода.
Об этом экс-замминистра иностранных дел Украины, советник главы Минэнерго Елена Зеркаль заявила в видеоинтервью «Европейской правде».
«Я думаю, что они [США] санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму Nord Stream 2 AG и к главе этого консорциума. Поставили на паузу... Это не значит, что их нельзя возобновить в любой момент», — сказала она.
По словам Зеркаль, у Германии нет инструментов для введения моратория на «Северный поток — 2».
«Потенциально даже «Газпром» может попасть под санкции», — отметила она и объяснила, что для российской компании это может означать потерю финансирования, кредитных линий и возможности получения дополнительных выходов на биржу.
По мнению советника министра энергетики, Зеркаль считает, что решить судьбу «Северного потока — 2» могут будущие переговоры президента США Джо Байдена с президентами Украины и России.
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Дальнейшему строительству российского морского трубопровода «Северный поток — 2» мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. За день до этого Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции: там была компания Nord Stream 2 AG, но для нее сделали исключение, мотивированное «интересами национальной безопасности».