Зеркаль: США поставили «на паузу» санкции в отношении «Северного потока — 2», но могут их возобновить в любой момент

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

США могут возобновить санкции в отношении «Северного потока — 2», которые являются единственным инструментом, способным остановить строительство газопровода.

Об этом экс-замминистра иностранных дел Украины, советник главы Минэнерго Елена Зеркаль заявила в видеоинтервью «Европейской правде».

«Я думаю, что они [США] санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму Nord Stream 2 AG и к главе этого консорциума. Поставили на паузу... Это не значит, что их нельзя возобновить в любой момент», — сказала она.

По словам Зеркаль, у Германии нет инструментов для введения моратория на «Северный поток — 2».

«Потенциально даже «Газпром» может попасть под санкции», — отметила она и объяснила, что для российской компании это может означать потерю финансирования, кредитных линий и возможности получения дополнительных выходов на биржу.

По мнению советника министра энергетики, Зеркаль считает, что решить судьбу «Северного потока — 2» могут будущие переговоры президента США Джо Байдена с президентами Украины и России.