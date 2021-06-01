У Путина заявили, что Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»
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- Екатерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после завершения строительства и запуска газопровода «Северный поток — 2».
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заверил он.
По словам Пескова, Путин считает, что в дальнейшем объемы газа, поставляемого в Европу, будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребованным.
«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который имеет исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен соответствовать требованиям рынка», — добавил он.
Отдельно спикер Путина отметил, что Украина как собственник ГТС должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что «Северный поток — 2» — угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. «Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. [...] Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее — используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса», — заверил он.
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Дальнейшему строительству российского морского трубопровода «Северный поток — 2» мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. За день до этого Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции: там была компания Nord Stream 2 AG, но для нее сделали исключение, мотивированное «интересами национальной безопасности».