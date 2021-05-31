СБУ перенесла допрос Порошенко в деле Медведчука — Козака. Об этом просили его адвокаты

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Служба безопасности Украины вызвала на допрос 31 мая пятого президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко в качестве свидетеля по уголовному делу Виктора Медведчука и Тараса Козака, но следственное действие перенесли.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии «Украинской правде».

Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Но, как отметили в спецслужбе, по просьбе его адвокатов, допрос перенесли на другую дату на этой неделе. В СБУ пока не называют новую дату.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Медведчука и Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

«Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства», — отметил пресс-секретарь СБУ.

Напомним, СБУ 27 мая сообщила, что Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его соратник Юрий Бирюков уточнил, что он поехал на передовую отдавать батальонный комплект камер наблюдения.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный в установленный законом способ вызов не получал. Он добавил, что связался со следователями СБУ и согласовал дату «новой встречи».