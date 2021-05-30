Глава МИД Израиля впервые за 13 лет прибыл в Египет на переговоры
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Twitter / Gabi Ashkenazi
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в воскресенье, 30 мая, прибыл в Каир, чтобы обсудить установление постоянного режима прекращения огня с ХАМАС, механизм предоставления гуманитарной помощи и восстановление сектора Газа.
Это первый за 13 лет визит главы израильского внешнеполитического ведомства в Египет, сообщил министр на своей странице в Twitter.
После встречи, которая состоялась по приглашению министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, Ашкенази заявил, что во время переговоров собеседники договорились об усилении экономического и торгового сотрудничества, включая возобновление прямых рейсов между Израилем и Египтом.
«Египет является важным региональным союзником, который стремится к безопасности и стабильности, поддержке и расширению мира в регионе. Мы все должны действовать, чтобы предотвратить укрепление экстремистских элементов, которые угрожают региональной стабильности, и обеспечить возвращение домой пропавших без вести и заключенных, которых удерживает ХАМАС», — подчеркнул израильский министр.
- С 10 по 20 мая между Израилем и сектором Газа продолжалась «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне столкновений в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 10 дней погибли около 248 палестинцев и 12 израильтян.
- Причиной конфликта между Израилем и сектором Газа стало выселение палестинских семей из Иерусалима в пользу еврейских. Решение израильского правительства вызвало волну протестов, во время которых пострадали сотни людей, а 10 мая ХАМАС начал ракетный обстрел Израиля.
- 21 мая Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня. Перемирие произошло благодаря посредничеству Египта. После этого Египет пригласил представителей Израиля, ХАМАСа и Палестинской автономии на переговоры в Каир.