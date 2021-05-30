В Киеве под Офисом президента сотни человек провели акцию в поддержку Сергея Стерненко

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«Бабель»

В Киеве возле Офиса президента на улице Банковой в воскресенье, 30 мая, сотни людей собрались на акцию в поддержку активиста Сергея Стерненко.

По оценке корреспондента «Бабеля», на акции присутствуют не менее 600 человек.

Акцию под названием «Покажите нам справедливость» собрали накануне оглашения приговора по делу о якобы похищении бывшего местного депутата Сергея Щербича.

Участники акции протеста выкрикивают лозунги «Стерненко волю», «Аваков черт», «Руки прочь от Стерненко», «Покажите мне справедливость».

Организаторы акции призвали людей выйти на акцию протеста под Офис президента, если завтра, 31 мая, суд решит отправить Стерненко за решетку.

«Будем отстаивать правду, как мы умеем», — заявил ведущий.

Во время акции к людям обратился Сергей Стерненко, который включился по телефону.

«Очень хотел бы стоять рядом с каждым из вас. Я уверен, что все это временно», — сказал он.

Стерненко рассказал, что перед завтрашним решением суда у него два совершенно разных чувства.

«С одной стороны, я очень расстроен, мне очень не нравится то, что в нашей стране возможны политически мотивированные преследования, местами мы не так уж и далеко ушли по уровню репрессий от наших северных и восточных соседей. Однако у меня есть и очень хорошие ощущения и предчувствия, потому что я вижу вашу поддержку, я ее чувствую, я вижу, что вас много, и если нужно, вы умеете говорить громко, так чтобы вас услышали, умеете защищать наши с вами права», — добавил он.

В то же время активист отметил, что за последние несколько лет Украина изменилась — «потому что мы не боимся».

«Несмотря на то, что в соседних тоталитарных странах режимы пытаются подавлять права человека, и то же иногда происходит и у нас, между нами и ними есть существенное различие, которое заключается в том, что мы не боимся сказать «нет», когда надо говорить «нет», мы не боимся выходить на улицы, мы не боимся этих недодиктаторов», — заявил Стерненко.

Заметим, еще до начала акции в правительственный квартал стянули десятки машин полиции, Нацгвардии и автозаков. Акция продолжалась около часа, после этого активисты и правоохранители покинули площадь.

Также десятки людей собирались сегодня, чтобы поддержать Сергея Стерненко, на центральных площадях Львова, Харькова, Ровно — всего в 11 городах.