Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России. В Госдуме заявили о «русофобии и антироссийской истерии»

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Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли, которому Россия в апреле запретила въезд, призвал ужесточить санкции против российских чиновников.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

«Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — сказал он.

По мнению Сассоли, отношения Евросоюза и России «очень напряженные» на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на востоке Украины.

В то же время глава Европарламента заверил, что Запад продолжит поддерживать внимание к делу с принудительной посадкой самолета в Минске и давить на беларусские власти. Сассоли выразил надежду, что эти действия приведут к освобождению Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

На заявление Сассоли уже отреагировали в России. В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение главы Европарламента об ужесточении санкций «вмешательством в дела РФ» и проявлением «русофобии».

«Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в том же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев», — сказал он, цитирует ТАСС.

Кроме этого, Слуцкий заявил, что «ни о каком конструктиве говорить не приходится» и «адекватности на российском направлении не наблюдается уже достаточно длительный период».

«Стоит напомнить, что в функции и компетенцию Европарламента не входит вопрос санкционной политики, а все его громкие резолюции носят лишь рекомендательный характер», — добавил российский депутат.